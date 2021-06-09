Льготы за проезд и коммуналку переведут в денежную форму [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины одобрил проект закона о льготах по оплате проезда и некоторых других льготах, который предусматривает передачу полномочий органам местной власти и предоставление льгот в денежной форме.
Решение было принято во время заседания правительства в среду, 9 июня. Документ будет подан в Верховную Раду.
Изменениями предусматривается, что "льготы по оплате проезда и другие предоставляются на основании соответствующих решений органов местного самоуправления и выплачиваются в определенном ими порядке и размерах в форме денежной компенсации, что будет способствовать адресности предоставления льгот исходя из возможностей местных бюджетов".
Проект касается льгот на оплату проезда в транспорте. При этом бесплатный проезд по предъявлению соответствующего удостоверения отменяется. Кроме того, переводятся в денежную форму льготы на коммунальные услуги. Решения по льготам будут принимать органы местной власти.
Сейчас законами Украины установлены льготы по оплате проезда и другие льготы отдельным категориям граждан (ветераны войны, ветераны военной службы, органов внутренних дел и другие лица, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы; жертвы нацистских преследований; лица с инвалидностью; родители военнослужащих, которые погибли или умерли или пропали без вести во время прохождения военной службы; реабилитированные лица, дети из многодетных семей).
"Целью принятия акта является урегулирование вопроса предоставления льгот по оплате проезда и других льгот отдельным категориям граждан в денежной форме путем делегирования органам местного самоуправления полномочий по определению порядка предоставления и размеров денежной компенсации", - говорится в документе.
Ранее сообщалось, что цену на проезд в транспорте Львова подняли. Также мы писали о том, что в Украине вернут льготный тариф на электроэнергию.
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