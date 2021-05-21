Цену на проезд в транспорте Львова подняли [ Редактировать ]
В пятницу, 21 мая, исполнительный комитет Львовского городского совета поднял стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщает местный сайт 032.ua.
Теперь проезд будет стоить 10 грн.
Цену повысили, "учитывая рост цен на рынке горюче-смазочных материалов, значительный рост заработной платы, рост цен на запчасти".
В электротранспорте билет у водителя будет стоить 10 грн, в киоске - 9 грн. Покупая билет на проезд в трамваях или троллейбусах через QR-коды, SMS, терминалы самообслуживания IBOX и EasyPay, его цена опустится до 8,50 грн. Студенческий билет в электротранспорте будет стоить 5 грн, в то время в киосках и через смартфон - 4 грн.
Ранее проезд в маршрутках стоил 7 гривен, а в электротранспорте - 6-7 гривен.
Читайте также, в Киевской городской государственной администрации объяснили, как проходит процедура установления тарифа на перевозки в общественном коммунальном транспорте. Департамент экономики и инвестиций проводит расчеты и решает, сколько должен стоить проезд в общественном транспорте.
Кроме того, в части киевских маршрутных такси возросла стоимость проезда с 8 до 10 гривен. Многие водители отказывались выходить на маршруты с начала локдауна, мотивируя это снижением пассажиропотока, и ожидаемыми конфликтами в салонах маршруток с пассажирами.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В Украине детям с инвалидностью,пострадавшим от взрывоопасных предметов, на 50% увеличат размер социальной помощи
Курс доллара вырос после того, как он снизился до минимума почти за 9 месяцев
По состоянию на 20 мая, Пенсионный фонд Украины направил 1,4 млрд гривен на помощь ФОПам в "красных" противоэпидемических зонах
Национальный банк Украины разработал новую институциональную стратегию до 2025 года
В Украине хотят существенно расширить полномочия частных исполнителей. Верховная Рада поддержала за основу соответствующий законопроект