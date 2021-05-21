В пятницу, 21 мая, исполнительный комитет Львовского городского совета поднял стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщает местный сайт 032.ua.

Теперь проезд будет стоить 10 грн.

Цену повысили, "учитывая рост цен на рынке горюче-смазочных материалов, значительный рост заработной платы, рост цен на запчасти".

В электротранспорте билет у водителя будет стоить 10 грн, в киоске - 9 грн. Покупая билет на проезд в трамваях или троллейбусах через QR-коды, SMS, терминалы самообслуживания IBOX и EasyPay, его цена опустится до 8,50 грн. Студенческий билет в электротранспорте будет стоить 5 грн, в то время в киосках и через смартфон - 4 грн.

Ранее проезд в маршрутках стоил 7 гривен, а в электротранспорте - 6-7 гривен.

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Кроме того, в части киевских маршрутных такси возросла стоимость проезда с 8 до 10 гривен. Многие водители отказывались выходить на маршруты с начала локдауна, мотивируя это снижением пассажиропотока, и ожидаемыми конфликтами в салонах маршруток с пассажирами.

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