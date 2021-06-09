В среду, 9 июня, Верховной Раде рекомендуют принять законопроект президента Владимира Зеленского об увеличении численности Вооруженных сил Украины до 261 тысячи человек. Об этом сообщает информационное управление аппарата Рады.

Такую рекомендацию дал комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

В случае одобрения законопроекта численность ВСУ будет составлять 261 тысячу человек, из них 215 тысяч - это военнослужащие. Согласно действующей редакции закона, численность ВСУ составляет 250 тысяч человек, в том числе 204 тысячи военных.

Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект за основу.

Напомним, что с 27 июля 2020 года на востоке Украины действует режим полного прекращения огня. Украинская армия и боевики на Донбассе должны отказаться от наступательных и разведывательно-диверсионных операций. Несмотря на это, в зоне ООС чуть ли не ежедневно гибнут украинские военнослужащие.

26 марта на Донбассе произошло резкое обострение ситуации. В результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военнослужащих, двое получили ранения.