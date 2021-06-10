Посилити міжнародний тиск на Росію закликав Володимир Зеленський. Адже від наших кордонів відвели тільки незначну частину військ, - про це український президент говорив із главою МЗС Італії Луїджі Ді Майо. Він зараз з візитом у Києві.

Особливу увагу приділили євроатлантичній та європейській інтеграції. Зеленський наголосив, що Україна розраховує отримати План дій щодо членства в НАТО.