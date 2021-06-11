В столице пляжный сезон должен официально начаться в то время, когда среднедневная температура воды в Днепре составит выше 17 градусов по Цельсию. Об этом на брифинге заявил глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, сейчас уже 14 коммунальных пляжей Киева полностью готовы к приему граждан. Там успели оборудовать раздевалки, спасательные пункты, а также общественные уборные. К тому же были оборудованы 18 зон отдыха рядом с водой.

Официально сезон не стартовал, поскольку температура воды в Днепре пока холодная. Отдых с купанием по нормам разрешен при температуре выше 17 градусов.

Отмечается, что 9 муниципальных пляжей в этом году претендуют на получение международного экологического отличия "Голубой флаг".

Ранее мы писали, что в Киеве на всех муниципальных пляжах запретили купаться. Причиной этому стало активное цветение воды в Днепре, а также осадки, красные флаги" получили все официальные 9 зон отдыха, где киевляне любят проводить время.

Кроме того, начало июня в Украине оказалось дождливым и достаточно прохладным, но лето еще принесет жару, местами столбики термометров будут подниматься до +40 градусов погода будет дождливой, однако теплой. 2021 и два предыдущих года входят в пятерку рекордных лет на земном шаре с точки зрения роста температурного режима.

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