Старт пляжного сезона в Киеве: названо главное условие [ Редактировать ]
В столице пляжный сезон должен официально начаться в то время, когда среднедневная температура воды в Днепре составит выше 17 градусов по Цельсию. Об этом на брифинге заявил глава КГГА Виталий Кличко.
По его словам, сейчас уже 14 коммунальных пляжей Киева полностью готовы к приему граждан. Там успели оборудовать раздевалки, спасательные пункты, а также общественные уборные. К тому же были оборудованы 18 зон отдыха рядом с водой.
Официально сезон не стартовал, поскольку температура воды в Днепре пока холодная. Отдых с купанием по нормам разрешен при температуре выше 17 градусов.
Отмечается, что 9 муниципальных пляжей в этом году претендуют на получение международного экологического отличия "Голубой флаг".
Ранее мы писали, что в Киеве на всех муниципальных пляжах запретили купаться. Причиной этому стало активное цветение воды в Днепре, а также осадки, красные флаги" получили все официальные 9 зон отдыха, где киевляне любят проводить время.
Кроме того, начало июня в Украине оказалось дождливым и достаточно прохладным, но лето еще принесет жару, местами столбики термометров будут подниматься до +40 градусов погода будет дождливой, однако теплой. 2021 и два предыдущих года входят в пятерку рекордных лет на земном шаре с точки зрения роста температурного режима.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Возможно также внесения изменений в движении общественного транспорта
заявление сделали в Центральной геофизической обсерватории
В Киеве с 2 июня по 15 августа закроют движение скоростного трамвая от станции "Старовокзальная" и до "Гната Юры"
В международном рейтинге компании "Resonance" столица Украины заняла 87 место, а в первую сотню Киев попал впервые
В мероприятии принимали участие до 150 человек