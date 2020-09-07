В Киеве запретили купаться на всех городских пляжах [ Редактировать ]
В Киеве на всех муниципальных пляжах запретили купаться. Причиной этому стало активное цветение воды в Днепре, а также осадки.
Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда Киева "Плесо".
По состоянию на 7 сентября "красные флаги" получили пляжи:
- "Венеция";
- "Радуга";
- "Детский";
- "Золотой";
- "Молодежный";
- "Предместная Слободка";
- "Тельбин";
- "Радуга";
- "Центральный";
- "Водоворот";
- "Галерный";
- "Троещина";
- "Вербный ";
- "Пуща-Водица ".
"Такая ситуация обусловлена аномальной жарой, из-за которой происходит активное цветение воды в Днепре, а также осадками, которые были 03.09.20. Все эти факторы значительно ухудшают нормативные показатели воды", - отметили коммунальщики.
Ранее мы писали, что на 10 пляжах Киева запретили купание. Зеленые флаги вывешены на пляжах "Троещина", "Галерный" и "Вербный".
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