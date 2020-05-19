Купаются и загорают: в Одессе открыли пляжный сезон [ Редактировать ]
В Одессе сотни отдыхающих пришли на пляжи и летние площадки кафе. Об этом сообщает "Думская".
Многие люди загорают на пляжах и купаются в море. Работает спасательный пункт, открыты различные развлечения на воде.
Выстроились очереди в кафе, работающие "на вынос". О социальной дистанции и защитных масках мало кто вспоминает.
Напомним, Одесская область оказалась на грани катастрофы.
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