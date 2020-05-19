В Одессе сотни отдыхающих пришли на пляжи и летние площадки кафе. Об этом сообщает "Думская".

Многие люди загорают на пляжах и купаются в море. Работает спасательный пункт, открыты различные развлечения на воде.

Выстроились очереди в кафе, работающие "на вынос". О социальной дистанции и защитных масках мало кто вспоминает.

Напомним, Одесская область оказалась на грани катастрофы.