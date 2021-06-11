Украина уверена, что сделала все необходимое для получения Плана действий по членству в НАТО. Ключевые страны мира, евроатлантическое сообщество поддерживают стремления Украины вступить в Североатлантический Альянс. Об этом заявил в интервью "Европейской правде" заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига.

По его словам, должен быть консенсус относительно дальнейших шагов к членству Украины в Альянсе, но его пока нет.

"Украина осуществила все необходимые шаги для обеспечения того результата, который мы считаем необходимым - а именно для получения ПДЧ с последующим оформлением членства в Альянсе", - сказал Сибига.

Сибига отдельно коснулся вопроса отсутствия приглашения для Украины на саммит лидеров стран НАТО, который состоится 14 июня в Брюсселе.

"Мы должны быть на саммите НАТО. И это справедливое наше требование, как и требование предоставления ПДЧ и членства в Альянсе, особенно на фоне тех вызовов и тех рисков, с которыми сталкивается наше государство...но на саммит, который состоится 14 июня, кроме членов НАТО, не приглашены другие участники, потому что такой формат", - сказал замглавы ОП.

6 апреля в разговоре с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление Украины в НАТО "единственным путем к завершению войны на Донбассе".