Вопрос вступления Украины в НАТО пока не стоит в повестке дня. Об этом на брифинге в Берлине сообщила представитель правительства Германии Ульрике Деммер, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что вопрос вступления страны в альянс надо решать немедленно.

Вы знаете наше отношение к Украине, ее значение и наши усилия на Украине, но вопрос вступления в НАТО, как мы уже говорили, не стоит на повестке.

На саммите в Бухаресте в апреле 2008 года Североатлантический альянс принял политическое заявление о том, что "Украина и Грузия со временем станут членами НАТО", однако отказался предоставлять обеим странам Планы действий по подготовке к членству в альянсе, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию.

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В феврале 2019 года Верховная Рада одобрила поправки в Конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО с формулировкой о "необратимости евроатлантического курса Украины". Обеспечение к 2020 году полной совместимости ВСУ с армиями стран НАТО закреплено в принятой в 2015 году новой военной доктрине страны. Ранее Украине был предоставлен статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

Вместе с тем НАТО не принимает в свои ряды государства с неразрешенными территориальными проблемами, поскольку их членство может втянуть весь альянс в военный конфликт.

9 февраля 2021 года генсек НАТО Йенс Столтенберг после переговоров с премьер-министром Денисом Шмыгалем заявил, что двери альянса остаются открытыми для Украины, ее вступление в НАТО зависит только от успеха реформ.

6 апреля в разговоре с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление Украины в НАТО "единственным путем к завершению войны на Донбассе".