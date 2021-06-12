Для учасників - жодних обмежень за віком чи фізичними можливостями

У Херсоні відбувся благодійний забіг на підтримку дітей з інвалідністю. Близько тисячі учасників з різною підготовкою та можливостями відчули себе легкоатлетами. І всі отримали нагороди.

На святі спорту та добра побувала й наша Марина Михайловська.

Свій день народження Єгор зустрічає як учасник пробігу "Сильні духом". Хоча він пересувається лише на візку й подолати дистанцію самостійно не зможе. Вибороти для нього медаль готові друзі.

Діана Герасим, учасниця забігу:

Я буду бежать за своего одноклассника, друга, Егора Жмурова. У него скоро операция. Поэтому мы с классом собрались. Ещё совпало, что у него день рождения. Мы и поздравили его, и бежим благотворительный забег.

Такі тандеми з об'єднанням зусиль - родзинка благодійного заходу.

Марина Колокот, керівник творчого колективу "Янголи добра" для дітей з інвалідністю:

Ми постійно кажемо "Ми різні, але рівні", "рівні можливості", надати можливість діткам з інвалідністю. Точно так, як і звичайні люди, відчути себе рівними і долучитися до гарного дійства, до здорового способу життя, до спортивних занять.

Для учасників - жодних обмежень за віком чи фізичними можливостями. Дистанції на сто, чотириста та півтори тисячі метрів. Сашко й Максим у своїй категорії фінішували одними з перших. До спортивних навантажень, кажуть хлопці, звикли, адже тренуються регулярно.

- 400 м. - Гарні медальки. Молодці! Вони в спорті з 8 років.

На змагання приходили компаніями, сім'ями, а дехто навіть трудовими колективами. Свої команди підтримували співробітники мерії, правоохоронці та рятувальники.

Олександр Прокудін, начальник ГУ Нацполіції у Херсонській області:

Сьогодні близько 300 поліцейських брали участь в заході. Ми пробігли цю дистанцію в 1500 м. Я був з підтримкою поліцейських. Тому що тільки гуртом ми можемо допомогти цим дітям.

Усі зібрані кошти спрямують на потреби дітей з інвалідністю.