У Херсоні провели благодійний забіг на підтримку дітей з інвалідністю [ Редактировать ]
У Херсоні відбувся благодійний забіг на підтримку дітей з інвалідністю. Близько тисячі учасників з різною підготовкою та можливостями відчули себе легкоатлетами. І всі отримали нагороди.
На святі спорту та добра побувала й наша Марина Михайловська.
Свій день народження Єгор зустрічає як учасник пробігу "Сильні духом". Хоча він пересувається лише на візку й подолати дистанцію самостійно не зможе. Вибороти для нього медаль готові друзі.
Діана Герасим, учасниця забігу:
Я буду бежать за своего одноклассника, друга, Егора Жмурова. У него скоро операция. Поэтому мы с классом собрались. Ещё совпало, что у него день рождения. Мы и поздравили его, и бежим благотворительный забег.
Такі тандеми з об'єднанням зусиль - родзинка благодійного заходу.
Марина Колокот, керівник творчого колективу "Янголи добра" для дітей з інвалідністю:
Ми постійно кажемо "Ми різні, але рівні", "рівні можливості", надати можливість діткам з інвалідністю. Точно так, як і звичайні люди, відчути себе рівними і долучитися до гарного дійства, до здорового способу життя, до спортивних занять.
Для учасників - жодних обмежень за віком чи фізичними можливостями. Дистанції на сто, чотириста та півтори тисячі метрів. Сашко й Максим у своїй категорії фінішували одними з перших. До спортивних навантажень, кажуть хлопці, звикли, адже тренуються регулярно.
- 400 м. - Гарні медальки. Молодці! Вони в спорті з 8 років.
На змагання приходили компаніями, сім'ями, а дехто навіть трудовими колективами. Свої команди підтримували співробітники мерії, правоохоронці та рятувальники.
Олександр Прокудін, начальник ГУ Нацполіції у Херсонській області:
Сьогодні близько 300 поліцейських брали участь в заході. Ми пробігли цю дистанцію в 1500 м. Я був з підтримкою поліцейських. Тому що тільки гуртом ми можемо допомогти цим дітям.
Усі зібрані кошти спрямують на потреби дітей з інвалідністю.
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