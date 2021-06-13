Путин назвал цель встречи с Байденом [ Редактировать ]
Президент России Владимир Путин назвал цель встречи с президентом США Джо Байденом. Он хочет восстановить контакты, сообщает ТАСС.
Также российский лидер хочет наладить диалог по направлениям, "представляющим взаимный интерес".
В интервью телеканалу "Россия 1" Путин заявил, что у экономик России и США есть взаимная заинтересованность.
"Многие компании американские хотят работать у нас. Их за уши вытаскивают с нашего рынка, они уступают место конкурентам. Это что, идет разве на пользу американской экономике?" - отметил он.
Целью саммита России и США Путин назвал восстановление личных контактов, отношений, налаживание диалога и создание сотрудничества по представляющим взаимные интересы направлениям.
Ранее сообщалось, что Путин сравнил Трампа и Байдена. Путин заявил, что уважает бывшего американского лидера Дональда Трампа, и назвал его "ярким человеком".
Также мы писали о том, что у президента ответили на слова Путина об Украине в НАТО. Заявление Путина расценивают только как сохранение предыдущей позиции руководства России и сигнал, прежде всего, для внутренней российской аудитории перед международными саммитами.
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