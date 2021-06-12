Президент России Владимир Путин сравнил бывшего и действующего президентов США Дональда Трампа и Джо Байдена. Свое мнение российский лидер высказал в интервью американскому телеканалу NBC.

Путин заявил, что уважает бывшего американского лидера Дональда Трампа, и назвал его "ярким человеком".

Даже сейчас я считаю, что бывший американский президент господин Трамп - неординарная личность, талантливый человек, иначе он не стал бы президентом США. Он - яркая личность. Он может нравиться вам или нет. Но он пришел не из американского истеблишмента, он не был частью большой политики до этого, и некоторым это нравится, некоторым нет, но это факт.

Путин отметил, что нынешний глава Белого дома Джо Байден "радикально отличается" от своего предшественника, поскольку провел практически всю свою взрослую жизнь в политике.

Президент Байден - человек карьеры. Почти всю взрослую жизнь он был в политике,— сказал господин Путин.— Это другой тип людей, и я очень надеюсь, что да, у этого есть некие преимущества, и некие недостатки, но никаких импульсивных действий с его стороны не будет.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не переживает из-за скандальных заявлений американского лидера Джо Байдена в свой адрес, когда тот назвал его убийцей.

Напомним, что Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. Это будет первый российско-американский саммит с момента переговоров Путина с Трампом в Хельсинки в июле 2018 года.

Ранее сообщалось, что на обложке Time в очках Байдена отразили Путина.