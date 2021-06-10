В четверг, 10 июня, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что вступление Украины в НАТО станет "красной линией" и "пропагандистской накачкой" для россиян.

Подобная риторика совершенно не отличается от того, что мы уже неоднократно слышали ранее.

Заявление Путина расценивают только как сохранение предыдущей позиции руководства России и сигнал, прежде всего, для внутренней российской аудитории перед международными саммитами.

Своего рода превентивная пропагандистская накачка внутреннего потребителя. Если же всерьез говорить об украинском обществе и западных странах, то понятно, что аргумент о подлетном времени ракет не может восприниматься вообще.

Подоляк напомнил, что в Офисе президента считают, что именно НАТО может дать Украине дополнительные гарантии, "исходя из практики последних лет".

Россия, кстати, уже граничит со странами НАТО, и в этих странах не наблюдается какой-либо ракетной или любой другой угрозы против России. Так что, опять же имеем дело со стереотипными мифами, которые превратились для части стран в навязчивые переживания.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент Украины Владимир Зеленский встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным только в том случае, если Кремль согласится обсуждать вопросы оккупированных Крыма и Донбасса.

Также мы писали о том, что у Путина подтвердили подготовку встречи с Зеленским.

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