У президента ответили на слова Путина об Украине в НАТО [ Редактировать ]
В четверг, 10 июня, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что вступление Украины в НАТО станет "красной линией" и "пропагандистской накачкой" для россиян.
Подобная риторика совершенно не отличается от того, что мы уже неоднократно слышали ранее.
Заявление Путина расценивают только как сохранение предыдущей позиции руководства России и сигнал, прежде всего, для внутренней российской аудитории перед международными саммитами.
Своего рода превентивная пропагандистская накачка внутреннего потребителя. Если же всерьез говорить об украинском обществе и западных странах, то понятно, что аргумент о подлетном времени ракет не может восприниматься вообще.
Подоляк напомнил, что в Офисе президента считают, что именно НАТО может дать Украине дополнительные гарантии, "исходя из практики последних лет".
Россия, кстати, уже граничит со странами НАТО, и в этих странах не наблюдается какой-либо ракетной или любой другой угрозы против России. Так что, опять же имеем дело со стереотипными мифами, которые превратились для части стран в навязчивые переживания.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент Украины Владимир Зеленский встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным только в том случае, если Кремль согласится обсуждать вопросы оккупированных Крыма и Донбасса.
Также мы писали о том, что у Путина подтвердили подготовку встречи с Зеленским.
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