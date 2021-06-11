В пятницу, 11 июня, глава Белого дома Джо Байден выразил уверенность, что прибудет на встречу с президентом России Владимиром Путиным "с попутным ветром".

Такое заявление сделала старший директор по по делам Европы Совета национальной безопасности Белого дома Аманду Слоат.

Президент действительно верит, что будет двигаться на эту встречу с президентом Путиным с попутным ветром.

Слоат вслед за несколькими другими должностными лицами правительства США повторила, что предстоящая встреча Байдена и Путина в Женеве 16 июня, "безусловно, не является перезагрузкой" отношений Москвы и Вашингтона.

Думаю, президент считает, что есть сферы, в которых мы можем работать с россиянами, такие как стратегическая стабильность. Это важно не только для Соединенных Штатов, но и для наших европейских союзников. В то же время, президент очень ясно дал понять, что затронет [в Женеве] и наши (американо-российские, - ред.) противоречия.

Напомним, что встреча президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена состоится в Женеве 16 июня. До этого в Великобритании американский президент примет участие в саммите G7, после чего отправится в Бельгию на саммиты НАТО и США-ЕС. Это его первое зарубежное турне на посту главы государства.

Дональда Трампа в США подвергли критике за его якобы недостаточно жесткую позицию в отношении приписываемого России вмешательства в президентские выборы 2016 года и тот факт, что он поставил под сомнение выводы разведсообщества США на этот счет.

Ранее "Подробности" писали о темах, которые Путин намерен обсудить с Байденом.