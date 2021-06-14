Спустя два года президентства Владимира Зеленского у Европейского союза уже сложилось понимание политики украинского президента, однако еще остается непонимание в некоторых сферах, в которые следовало бы внести ясность. Такое мнение высказал депутат Европарламента от немецкой партии "Зеленые" Сергей Лагодинский.

"Определенное понимание есть, но оно еще достаточно расплывчатое. До сих пор нет ясности, как он собирается конкретно вести себя в проблеме оккупации Россией Донбасса. Хотя мы понимаем, что в этом вопросе не все зависит от него", - заявил Лагодинский.

Он добавил: "Но мы видим попытки решения проблемы влияния пропаганды внутри страны, сигналы в сторону борьбы с коррупцией и олигархами. Однако тут вопрос, является ли они реально мотивированным желанием или это внутренние разборки. В любом случае, проевропейский вектор Украины подтвержден действиями президента. Можно сказать, за эти два года Зеленский продвинулся в европейском направлении".

Ранее сообщалось, что США выделили Украине на оборону еще $150 млн.