США предоставили Украине еще $150 млн на укрепление безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона. Это уже второй пакет помощи с марта, когда Вашингтон выделил Украине $125 млн.

В Пентагоне уточняют, что деньги направлены на "сохранение территориальной целостности" Украины, "защиту ее границ и улучшение взаимодействия с НАТО". Новый пакет помощи также включает в себя поставки противоартиллерийских радаров, комплексов по борьбе с БПЛА и средства для медицинской эвакуации раненых.

Пентагон призывает Украину продолжать проводить реформы,.. принять стратегию оборонной промышленности, которая поддержит потребности ВС Украины, повысит ее экономическую конкурентоспособность и улучшит корпоративное управление, ввести меры контроля за иностранными инвестициями, повысить эффективность и прозрачность оборонных закупок.

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Американскую помощь ВСУ прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

Важливі новини від наших 🇺🇸 партнерів. @DeptofDefense затвердив другу частину безпекової допомоги 🇺🇦 у 2021 році на $150 млн. Вдячний @WhiteHouse за надзвичайно важливий внесок у зміцнення обороноспроможності армії 🇺🇦 та збереження життів наших вояків. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 11, 2021

Напомним, что при президенте США Дональде Трампе Вашингтон поставлял Киеву нелетальное вооружение и направлял специалистов для обучения украинской армии. Администрация Трампа одобрила продажу Киеву противотанковых комплексов Javelin.

Новый глава Пентагона Ллойд Остин поддержал предоставление военной помощи Украине, в том числе и вооружений, чтобы "сохранять территориальную целостность" страны.

В рамках военной помощи Украине в 2017 и 2018 годах выделили по $350 млн, в 2019 году - $250 млн, а в 2020 году - $300 млн. В 2021 году США выделили Украине на оборону $250 млн.

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В докладе американского Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности, в рамках программы зарубежных военных поставок в 2016-2020 годах США продали Украине военной продукции на $1,47 млрд.

"Подробности" сообщали, что в январе 2021 года Штаты передали украинской армии 20 бронемобилей "Хамви" и 84 лодки. В феврале ВМС ВСУ получили от американцев 10 скоростных катеров Willard и более 70 надувных лодок Zodiac.