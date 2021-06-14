Зеленский ветировал закон о тюрьме за ложь в декларациях [ Редактировать ]
Президент Владимир Зеленский ветировал законопроект №4651 о возвращении тюрьмы за ложь в декларациях. Замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко объяснил причины.
"Я называю это самым быстрым вето в истории: когда ты голосуешь, а президент уже через минуту звонит Давиду и говорит, что его ветирует. Действительно, есть группа депутатов, которые по-разному понимают и по-разному трактуют, в частности, выводы КСУ относительно декларирования. И давайте откровенно говорить: даже в нашей фракции есть разные взгляды и отношение к антикоррупционной реформе", - отметил парламентарий.
По словам депутата, одна из поправок касалась якобы удобства для декларантов. Это правка депутата Игоря Фриса, заслуженного юриста Украины.
"Он считает, что если декларант не осведомлен о наличии активов у его супруги или членов семьи, которые с ним проживают и подпадают под декларирование, то это не является уголовным правонарушением, потому что ты же не знаешь", - подчеркнул депутат.
Корниенко заверил, что за документ проголосовали, понимая, что будет вето.
"Мы будем учитывать предложения президента. Там были еще замечания по другим позициям", - сказал депутат.
По его словам, правка по декларированию имущества членов семьи весьма сомнительная.
"Эта правка так выписана, что если мне жена не сказала, что она купила авто, то я об этом якобы не знаю и не должен его декларировать. Это весьма сомнительно. Ведь эта реформа очень полезна для того, чтобы общество понимало масштаб процессов, которые в стране десятки лет происходили и прозрачность состояния политиков или чиновников", - сказал депутат.
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