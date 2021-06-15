Исполнилось 105 лет со дня рождения известного украинского кинематографиста Алексея Ярмольского. Об этом сообщил во вторник, 15 июня, руководитель отдела искусств Публичной библиотеки им. Леси Украинки Леонид Криворучко, сообщает издание Голос.

Алексей Ярмольский родился в Киеве, в доме по улице Новой (ныне Станиславского, 3) в 1916 году.

В 1932 году как актер дебютировал в немом кино в картине Лазаря Френкеля "Вместе с отцами".

В 1939 году окончил физико-математический факультет Ленинградского педагогического института им. М.Н.Покровского.

Участвовал в Великой Отечественной войне, был призван на фронт Московским райвоенкоматом города Ленинграда.

Фото: Дом, где родился Ярмольский

После войны Алексей Иванович более 30 лет проработал на Киевской киностудии имени Довженко. Руководил съемочными группами художественных фильмов режиссеров Ивана Кавалеридзе, Сергея Параджанова, Леонида Быкова, Владимира Довганя, Антона Тимонишина, Евгения Шерстобитова, Юрия Лысенко, Евгения Матвеева, Александра Муратова.

Его фильмография насчитывает более двух десятков картин, среди которых – "Сказка о Мальчише-Кибальчише", "Гулящая", "Их знали только в лицо", "Почтовый роман", "Трое суток после бессмертия", "Если бы камни говорили", "Акваланги на дне", "Первый парень", "Где вы, рыцари?" и др.

Скончался 28 марта 2003 года, похоронен на Совском кладбище в Киеве.