Украинцы массово уезжают в Турцию [ Редактировать ]
За первую неделю июня украинцы посетили популярный курорт в Турции Анталию на 50% больше, чем за аналогичный промежуток времени в 2019 году. Об этом сообщает издание Turizm Ajansı.
Генеральный директор аэропорта в Анталии Бильгихан Йылмаз заявил, что украинский рынок бьет рекорды.
С первой недели июня наблюдаем рост. Мы обслужили 120 тысяч пассажиров за первые 8 дней. Мы достигли показателя 22% от аналогичного в 2019 году. За это время наибольшее количество пассажиров прибыло из Украины - 59 тысяч. По сравнению с первой неделей июня в 2019 году, видим, что украинский рынок вырос на 50 процентов.
Ранее мы писали о том, что 3 июня в нескольких провинциях Турции на побережье Черного моря выпал снег. В некоторых местах толщина снежного покрова превысила четыре сантиметра.
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