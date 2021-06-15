За первую неделю июня украинцы посетили популярный курорт в Турции Анталию на 50% больше, чем за аналогичный промежуток времени в 2019 году. Об этом сообщает издание Turizm Ajansı.

Генеральный директор аэропорта в Анталии Бильгихан Йылмаз заявил, что украинский рынок бьет рекорды.

С первой недели июня наблюдаем рост. Мы обслужили 120 тысяч пассажиров за первые 8 дней. Мы достигли показателя 22% от аналогичного в 2019 году. За это время наибольшее количество пассажиров прибыло из Украины - 59 тысяч. По сравнению с первой неделей июня в 2019 году, видим, что украинский рынок вырос на 50 процентов.

Ранее мы писали о том, что 3 июня в нескольких провинциях Турции на побережье Черного моря выпал снег. В некоторых местах толщина снежного покрова превысила четыре сантиметра.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.