В Карпатах выпало 20 сантиметров снега [ Редактировать ]
В Карпатах за ночь выпало до 20 сантиметров снега. Температура воздуха опустилась до -3 градусов.
Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.
Так, по состоянию на 9: 30 утра 8 мая, на горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями. Ветер юго-западный со скоростью 4 м/с.
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Кроме того, в четверг, 6 мая, в Украине похолодает. Практически на всей территории ожидаются дожди, в стране, кроме юго-восточной части, ожидаются небольшие, местами умеренные дожди (ночью на высокогорье Карпат с мокрым снегом), кое-где грозы.
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