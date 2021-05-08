В Карпатах за ночь выпало до 20 сантиметров снега. Температура воздуха опустилась до -3 градусов.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Так, по состоянию на 9: 30 утра 8 мая, на горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями. Ветер юго-западный со скоростью 4 м/с.

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Кроме того, в четверг, 6 мая, в Украине похолодает. Практически на всей территории ожидаются дожди, в стране, кроме юго-восточной части, ожидаются небольшие, местами умеренные дожди (ночью на высокогорье Карпат с мокрым снегом), кое-где грозы.

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