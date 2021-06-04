В Турции на побережье Черного моря выпал снег (фото) [ Редактировать ]
В четверг, 3 июня, в нескольких провинциях Турции на побережье Черного моря выпал снег. В некоторых местах толщина снежного покрова превысила четыре сантиметра.
Об этом сообщает телеканал TRT.
Отмечается, что осадки выпали в ряде высокогорных деревень черноморских провинций - Ардахан, Ризе, Болу. Снегом покрыло также популярный горнолыжный курорт на вулкане Эрджиес в провинции Кайсери в центре Турции.
"Еще вчера была прекрасная погода. Утром мы проснулись - все вокруг в снегу. Это не зима, а лето, июнь!" - говорят местные жители.
Ранее сообщалось, что в Карпатах третий день подряд идет снег, спасатели обратились к украинцам. Также мы писали о том, что Португалию накрыл мощный снегопад.
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