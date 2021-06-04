В четверг, 3 июня, в нескольких провинциях Турции на побережье Черного моря выпал снег. В некоторых местах толщина снежного покрова превысила четыре сантиметра.

Об этом сообщает телеканал TRT.

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Отмечается, что осадки выпали в ряде высокогорных деревень черноморских провинций - Ардахан, Ризе, Болу. Снегом покрыло также популярный горнолыжный курорт на вулкане Эрджиес в провинции Кайсери в центре Турции.

"Еще вчера была прекрасная погода. Утром мы проснулись - все вокруг в снегу. Это не зима, а лето, июнь!" - говорят местные жители.

Ранее сообщалось, что в Карпатах третий день подряд идет снег, спасатели обратились к украинцам. Также мы писали о том, что Португалию накрыл мощный снегопад.

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