Меркель та Трюдо обговорили дії Росії проти України [ Редактировать ]
Росія повинна відповісти за дії проти України. Такі висновки під час розмови зробили канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо та канцлерка Німеччини Ангела Меркель.
Обидва лідери наголосили на необхідності притягнути Москву до відповідальності за, цитую, "дестабілізацію України".
Обговорив Росію Джастін Трюдо і з президентом Латвії Егілсом Левітсом. Вони домовилися зберігати жорстку та скоординовану позицію щодо РФ.
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