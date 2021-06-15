Росія повинна відповісти за дії проти України

Росія повинна відповісти за дії проти України. Такі висновки під час розмови зробили канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо та канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

Обидва лідери наголосили на необхідності притягнути Москву до відповідальності за, цитую, "дестабілізацію України".

Обговорив Росію Джастін Трюдо і з президентом Латвії Егілсом Левітсом. Вони домовилися зберігати жорстку та скоординовану позицію щодо РФ.