Збірна України виграла перший матч на Євро-2020 [ Редактировать ]
Збірна України виграла в матчі з Північною Македонією на Євро-2020. З рахунком 2:1. Герої Ярмоленко та Яремчук. Утім, саму гру вболівальники вже назвали. "Валідольною", адже інтрига зберігалася до фінального свистка.
Та хай там як: перемога - наша. А отже, Україна зберігає шанси пройти у плей-оф чемпіонату. Остаточно все вирішиться в понеділок у матчі з Австрією.
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Бо хоча перевага синьо-жовтих була очевидною, та інтрига й напруження зберігалися до фінального свистка. Та хай там як: перемога - наша. А отже, Україна зберігає шанси пройти у плей-оф чемпіонату
Поединок проходит в рамках второго тура чемпионата
В іншому матчі нашої групи Австрія з рахунком 3:1 перемогла Північну Македонію. Ще в одній грі Англія з мінімальним рахунком здолала Хорватію
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