Остаточно все вирішиться в понеділок у матчі з Австрією

Збірна України виграла в матчі з Північною Македонією на Євро-2020. З рахунком 2:1. Герої Ярмоленко та Яремчук. Утім, саму гру вболівальники вже назвали. "Валідольною", адже інтрига зберігалася до фінального свистка.

Та хай там як: перемога - наша. А отже, Україна зберігає шанси пройти у плей-оф чемпіонату. Остаточно все вирішиться в понеділок у матчі з Австрією.