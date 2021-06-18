Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пригрозил перенести финал Евро-2020 из Лондона в Будапешт. Об этом сообщает Times.

Это может произойти, если британские власти не отменят обязательный карантин для 2,5 тыс чиновников и высокопоставленных гостей чемпионата.

УЕФА заявлял, что готов изменить место проведения матчей, если в городе-организаторе действуют карантинные меры, которые могут помешать болельщикам, официальным лицам и важным корпоративным гостям посетить игры.

Сейчас обсуждается предложение освободить официальных лиц УЕФА и ФИФА, политиков, спонсоров и вещателей от необходимости самоизоляции.

Отметим, что десятидневная изоляция требуется для людей, прибывающих из стран, которые находятся в "желтом" или "красном" списке.

Напомним, что 17 июня Украина победила Северную Македонию (2:1). В нашей сборной отличились Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.

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