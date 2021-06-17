Евро-2020: Украина-Северная Македония [ Редактировать ]
В поединке группового тура турнира Евро-2020 национальная сборная Украины встречается со сборной Северной Македонии.
Первый тайм поединка начался достаточно стремительно, команды выстраивали хитрые атаки для взятия ворот соперников. Уже на 29-й минуте первой половины матча форвард "сине-желтых" Андрей Ярмоленко реализовал момент, открыв счет в матче. После него на 34-й минуте отличился полузащитник Роман Яремчук, который вывел украинцев вперед, с помощью "ассиста" Ярмоленко. Команды ушли на перерыв.
В на чале второго тайма на 47-й минуте голкипер сборной Украины Георгий Бущан сделал фантастический "сейв" после удара полузащитника македонцев Ариана Адеми. На 56-й минуте матча после фола со стороны украинцев арбитр назначил пенальти, которое реализовал полузащитник македонцев Езджан Алеовски. Георгий Бущан парировал удар, однако мяч попал под ногу Алеовски и тот добиванием отправил мяч в сетку.
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