Кабмін збереже пільги на електроенергію [ Редактировать ]
Зберегти пільги на електроенергію. Уряд наступного тижня презентує програму розрахунку тарифів, щоб пільга на перші 100 кіловат для населення продовжувала діяти навіть після першого липня.
Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко. За його словами, йдеться про понад 40% українців, які користуються пільгами.
Герман Галущенко, міністр енергетики та вугільної промисловості України:
До 1 липня буде новий механізм і він дійсно передбачає і буде презентований наступного тижня. Він дійсно передбачає диверсифікацію тарифів в залежності від категорії населення. Ми на сьогодні виокремлюємо населення яка споживає до 100 кіловат. І відповідним чином ми працюємо над тим, на сьогодні є той проект, який передбачає захист тої категорії населення через зменшення тарифу.
по теме
Відтепер, повернувшись додому, більше не обов'язково самоізолюватися чи здавати тест
Уряд збільшив виплати дітям з інвалідністю та розширив програму субсидій для багатодітних родин
Денис Шмигаль разом із головами урядів Грузії та Молдови підписали спільне звернення
В пятницу, 18 июня, во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде глава Министерства энергетики Герман Галущенко сделал заявление
На порядку денному стратегія розвитку оборонно-промислового комплексу України, застосування персональних санкцій та доповідь Голови Держслужби геології та надр України