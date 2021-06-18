Зберегти пільги на електроенергію. Уряд наступного тижня презентує програму розрахунку тарифів, щоб пільга на перші 100 кіловат для населення продовжувала діяти навіть після першого липня.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко. За його словами, йдеться про понад 40% українців, які користуються пільгами.

Герман Галущенко, міністр енергетики та вугільної промисловості України: