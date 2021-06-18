Новые тарифы на свет: в Минэнерго заявили об изменениях [ Редактировать ]
В пятницу, 18 июня, во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде глава Министерства энергетики Герман Галущенко сообщил, что на следующей неделе в Украине представят обновленное постановление о специальных обязательствах на рынке электроэнергии.
Это предусматривает дифференцированные тарифы для населения.
Мы хотим увидеть стабильность тарифов на электроэнергию и сделать дифференцированный подход, который даст возможность обеспечить социально уязвимую прослойку населения.
По словам министра, эта стабильность даст возможность для бытовых потребителей запланировать и принять меры по энергосбережению.
Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" снизил цены на газ для поставщиков тепла населению.
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