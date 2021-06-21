Копейская компания Samsung представила обновленную линейку игровых мониторов Odyssey 2021 года с диагональю экрана от 24 до 28 дюймов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Линейка дисплеев, которые стали плоскими, а не изогнутыми, как предыдущее поколение, включает в себя модели диагональю от 24 до 28 дюймов, каждая из которых отличается сниженным временем отклика 1 мс:

28-дюймовый Odyssey G7 (G70A);

27-дюймовый Odyssey G5 (G50A);

24-дюймовый Odyssey G3 (G30A);

27-дюймовый Odyssey G3 (G30A).

Топовый монитор Odyssey G7 имеет 4K-разрешение Ultra High Definition (3840 х 2160 точек) с частотой обновления 144 Гц, а Odyssey G5 - QHD (2560 х 1440) с частотой обновления 165 Гц.

Вариант монитора Odyssey G3 с Full HD-разрешением (1920x1080 точек) имеет частоту обновления 144 Гц.

Качество изображения мониторов улучшено за счет технологий HDR400, NVIDIA G-Sync Compatible и AMD FreeSync Premium Pro.

Особенностью новых игровых мониторов стала поддержка режима PBP с двумя изображениями рядом и PIP с картинкой внутри картинки. Odyssey G7 также адаптирован для работы с максимальной частотой обновления и максимальным разрешением как вместе с компьютерами, так и с игровыми консолями. Функция Auto Source Switch+ автоматически переключает монитор на активное подключенное устройство, поэтому владельцу нет необходимости вручную переключаться между ПК и консолью.

Сроки появления в продаже и стоимость мониторов пока не известны.

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