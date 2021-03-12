Philips 328E1C

По состоянию на 2021 год 4K Ultra HD мониторы становятся все более доступными. Если 5 лет назад мониторы с таким высоким разрешением были довольно дорогими, то сегодня их ценник опустился до вполне демократического уровня.

К тому же если раньше 4K-разрешение было излишеством, то сегодня появилось много контента с поддержкой Ultra HD, а также появились устройства, которые выдают картинку в очень высоком разрешении, вроде тех же игровых приставок или медиаплееров.

Поскольку спрос на такие дисплеи сейчас растет, то редакция "Подробностей" решила взять на тест один из таких мониторов из доступного сегмента – Philips 328E1C с 31,5-дюймовой матрицей и изогнутой панелью в качестве приятного бонуса.

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Мы проверили, насколько качественным получился монитор и подходит ли он для всех необходимых задач среднестатистическому пользователю. Теперь готовы поделиться своими впечатлениями с вами.

Технические характеристики Philips 328E1C:

Размер экрана: 31,5 дюйма (80 см);

Разрешение: 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей);

Соотношение сторон: 16:9;

Панельная технология: VA;

Частота обновления: 75 Гц;

Время отклика: 4 мс;

Контрастность: 2500:1;

Яркость: 250 нит;

Встроенные динамики: 2 по 3 Вт;

Регулировка: только по наклону;

Совместимость с VESA: 100 x 100;

Возможности подключения: DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 x 2, два 3,5-мм аудиоразъема;

Цветовая гамма (стандартная): NTSC 99%, sRGB 122%;

Размеры с подставкой: 709 x 523 x 281 мм;

Вес с подставкой: 7,71 кг.

Дизайн и особенности конструкции

Поставляется Philips 328E1C в простой картонной коробке без вычурности и изысков – все скромно, чтобы максимально удешевить конечный продукт. На ней не расписаны полные технические характеристики и не пестрят красочные пиктограммы. Все просто и лаконично: фотография монитора и указано несколько ключевых особенностей.

А вот комплект бюджетным язык назвать не поворачивается. Производитель оснастил монитор всем необходимым:

Подставка

Кабель DisplayPort

Кабель HDMI

Кабель питания

аудиокабель

Компакт-диск с драйверами

Техническая документация с инструкцией

Philips 328E1CA обладает минималистичным видом, который помогает выглядеть уместно в любом интерьере, будь то игровая комната или офис. Корпус получил чистую черную отделку, которая не притягивает пыль или пятна. Стоит отметить очень тонкие рамки вокруг корпуса, которые ранее были достоянием исключительно дорогих моделей.

Philips 328E1C сразу после распаковки и установки на подставку

Задняя крышка выполнена со стилизацией под шлифованный металл, и ее глянцевое покрытие как раз таки отпечатки пальцев оставляет. Но во время работы вы будете очень редко браться за корпус, так что не критично.

Качество сборки очень хорошее, как для недорого 4K-монитора, все выглядит прочно и надежно. Но есть один нюанс – из-за изогнутой конструкции пластик в оформлении получился довольно мягким, поэтому требует бережного обращения.

Сдержанный дизайн получила и задняя крышка со стилизацией под шлифованный металл, на которой легко оставить отпечатки пальцев. Ножку-подставку можно быстро снять – необходимо лишь открыть заглушку и открутить несколько винтов. После этого монитор готов для настенного монтажа с помощью кронштейна VESA, хотя подключать кабели в таком случае не очень удобно.

Подставка для Philips 328E1C получила приятный дизайн благодаря металлической стойке и основанию с квадратным профилем. Основание сделано достаточно увесистым, чтобы надежно удерживать габаритный корпус монитора. Увы, из регулировок доступен только наклон, зато с минимальными усилиями.

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Без отвертки не обойтись

Philips 328E1C также обладает приличным количеством возможностей подключения. Панель ввода-вывода включает DisplayPort 1.2a в качестве основного, два HDMI 2.0 для дополнительных устройств получения изображения в 4K, таких как игровые консоли. Есть также пара разъемов 3,5 мм для аудиовхода и вывода, чтобы сделать сквозные соединения более удобными. Хотелось бы еще увидеть слоты расширения USB, но производитель предложил довольствоваться только вышеописанными портами.

Очень порадовало наличие в конструкции пары 3-ваттных динамиков, которые подходят для основных задач прослушивания. Конечно, они не выдают игрового или кинематографического качества, но вполне подходят для прослушивания фоновой музыки, а также избавит от необходимости во внешней акустике: это сэкономит место, а также сами динамики достаточно громкие, хоть на самых высоких значениях уже заметны искажения.

Приятно порадовали механические кнопки управлением настройками монитора, которые обладают четкими нажатиями и хорошей тактильной отдачей.

Экран

Philips 328E1CA оснащен 31,5-дюймовой настраиваемой VA-панелью с разрешением 3840 x 2160 пикселей (Ultra HD), частотой обновления 75 Гц и временем отклика 4 мс. Подсветка ограничена 250 кд/м2. Коэффициент контрастности составляет 2500:1 благодаря VA-панели, которые хорошо зарекомендовали себя своими высокими показателями этого значения. Экран также обеспечивает низкую яркость черного, поэтому изображения с более темными сценами будут выглядеть очень реалистично, а изогнутый экран придаст эффект погружения.

Эта модель имеет кривизну в 1500R, что увеличивает коэффициент погружения дисплея и чего нет у более распространенных вариантов с 1800R.

Кривизна панели Philips 328E1C

Благодаря удачному сочетанию разрешения 4K в купе с 31,5-дюймовой диагональю, четкость изображения оказалась на уровне 140 ppi. Это идеальный баланс, поскольку пиксели получаются не слишком плотно связанными и не слишком резкими. Многим пользователям не нужно будет использовать масштабирование, чтобы наслаждаться повышенной четкостью, которую он выводит. К примеру, при 27" мелкие детали были бы уже неразличимы.

Стоит отметить хорошее антибликовое покрытие с жесткостью 3H и матовостью 25% – при ярком солнечном свете работать все равно комфортно.

Philips 328E1CA превышает 100% охват гаммы sRGB или около 85% цветового пространства Adobe RGB, что означает, что он будет выглядеть очень ярким без перенасыщения. Точность цветопередачи составляет 2,4, что не является лучшим показателем (это все-таки бюджетная модель), но ошибки не будут такими заметными, как на мониторах с показателем выше 3,0. Самая большая ошибка профиля по умолчанию – его цветовая температура, которая слишком уходит в холодный или голубоватый оттенок, что не очень комфортно для повседневного использования, но успешно калибруется настройками.

Я бы рекомендовал установить яркость в пределах от 40% до 50%, чтобы получить приличную настройку, поскольку дисплей также превышает характеристики подсветки при максимальном значении. Но самый лучший вариант – использовать настройку SmartContrast, которая регулирует подсветку в соответствии с окружающим освещением. Это отличная функция, если вы не хотите регулярно настраивать дисплей под разное освещение, особенно это полезно, если приходится работать в разное время суток. Что касается подсветки, то у Philips 328E1CA очень хорошая однородность по всей площади, никаких утечек подсветки или Glow-эффекта не было.

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Philips 328E1CA — это монитор выдает развертку в диапазоне от 48 Гц до 75 Гц. Заявлена поддержка AMD FreeSync. Задержка ввода составляет 4 мс, поэтому во время игры задержки минимальны. Но в динамичных сценах опытный глаз может заметить небольшую размытость изображения. Поэтому для компенсации этого эффекта монитор оснащен функцией под названием SmartResponse, которая может помочь в уменьшении шлейфов, хотя полностью от них не избавит.

В работе и играх

Работать с документами, серфить в интернете на мониторе одно удовольствие – на огромном экране выводится максимум информации, так что скролить вы будете реже. Также удобно на таком мониторе работать в нескольких окнах одновременно, располагая их в разных углах дисплея.

Цветопередача очень хорошая при просмотре 4K видео. Картинка сочная, словно IPS, а не VA и с очень широкими углами обзора, но небольшим выцветанием при очень сильном отклонении по горизонтали.

Что касается игр, то для вывода картинки в 4K Ultra HD вам понадобится очень мощный компьютер с производительной видеокартой, чтобы получить частоту кадров хотя бы в 60 fps. Но зато картинка получается очень четкой, а динамические сцены перестрелок в шутерах успевают отрисовываться с минимальной задержкой – дискомфорта не ощущается.

Итоги

Philips 328E1CA – самый практичный вариант для входа в "эпоху" 4K, если вам нужен большой изогнутый дисплей с высоким разрешением для повседневного использования. Производительность в играх и качество изображения более чем приличные, так что вы действительно получаете отличную отдачу от продукта. Пусть вас не смущает сдержанный дизайн без излишеств, который кажется скучным по сравнению с более агрессивной эстетикой игровых мониторов, зато это один из самых дешевых 4K Ultra HD мониторов.

Тем не менее, вы должны принять к сведению, что доступный 4K-монитор со своими ограничениями, такие как небольшие искажения в динамических сценах, VA-панели с выцветаниями при больших углах обзора или отсутствие USB-портов. Однако на мой взгляд, эти недостатки легко нивелируются если сравнить цену Philips 328E1CA с другими брендами. В этом случае Philips 328E1C полностью оправдывает каждую вложенную в него копейку, и будущие владельцы монитора останутся им довольны. Рекомендованная цена в Украине – около 12000 грн.

Достоинства:

Один из самых доступных 4K Ultra HD мониторов в Украине;

Изогнутая VA-панель 1500R;

Широкие углы обзора;

Низкое время отклика, которое по достоинству оценят геймеры;

Высокая контрастность с реалистичным черным цветом;

Расширенный цветовой охват и высокая точность цветопередачи;

Относительно богатый комплект;

Встроенная стереоакустика;

Поддержка ряда полезных технологий (AdaptiveSync, SmartContrast и других);

Недостатки:

Регулировка исключительно по наклону;

Панель VA с ее недостатками (выцветание при граничных углах обзора);

Мягкий пластик;

"Скучный" дизайн.

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