До однієї восьмої чемпіонату - вийдуть лише кращі збірні, що посіли треті місця

Доля збірної України на футбольному Євро-2020 визначиться сьогодні-завтра. Команда напередодні програла Австрії 0-1. Та посіла третє місце у групі з чотирьох команд.

До однієї восьмої чемпіонату - вийдуть лише кращі збірні, що посіли треті місця. Чи потрапить до цього переліку синьо-жовті стане відомо, коли завершать ігри групового етапу решта команд.

Нагадаю, у фінальній частині євро-першості підопічні Андрія Шевченка поступилися Нідерландам, виграли у Північної Македонії та програли австрійцям.