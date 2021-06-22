Євро-2020: збірна України завершила груповий раунд поразкою [ Редактировать ]
Доля збірної України на футбольному Євро-2020 визначиться сьогодні-завтра. Команда напередодні програла Австрії 0-1. Та посіла третє місце у групі з чотирьох команд.
До однієї восьмої чемпіонату - вийдуть лише кращі збірні, що посіли треті місця. Чи потрапить до цього переліку синьо-жовті стане відомо, коли завершать ігри групового етапу решта команд.
Нагадаю, у фінальній частині євро-першості підопічні Андрія Шевченка поступилися Нідерландам, виграли у Північної Македонії та програли австрійцям.
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В іншому матчі нашої групи Австрія з рахунком 3:1 перемогла Північну Македонію. Ще в одній грі Англія з мінімальним рахунком здолала Хорватію