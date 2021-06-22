Сотрудники СИЗО торговали наркотиками на работе [ Редактировать ]
В Киевском следственном изоляторе разоблачили схему доставки и сбыта наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Следствием установлено, что преступная деятельность по сбыту наркотических веществ - метадона и каннабиса, организовали и осуществляли четверо работников Киевского СИЗО.
Правоохранители с целью документирования преступной деятельности провели ряд оперативных закупок наркотических средств.
Фигуранты уголовного производства задержаны непосредственно во время очередного сбыта наркотиков на территории СИЗО. На данный момент им готовятся сообщения о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, что в феврале 2021 года арестанты из Одессы выманили у 10-летней девочки из Чернигова 50 тысяч гривен.
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