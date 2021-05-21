Брачный аферист из Молдовы, которого в Киеве приговорили к шести годам лишения свободы, подкупил сотрудницу СИЗО Киева и умудрился заработать, находясь под стражей, более миллиона гривен. Об этом сообщила в Facebook спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

Мужчина, находясь под стражей в СИЗО и имея (благодаря подкупу должностного лица) нелегальный доступ к мобильной связи, продолжил знакомиться с женщинами через Интернет. В течение 2019 года мошеннику удалось обмануть из СИЗО еще пятерых и завладеть их средствами и имуществом на сумму 1 млн 300 тыс. гривен.

Арестанты подкупили сотрудницу "Киевского следственного изолятора" за 160 тыс. грн. Надзирательница согласилась за денежное вознаграждение обеспечивать заключенных запрещенными предметами: спиртными напитками, мобильными телефонами, зарядными устройствами к ним, SIM-карты и т. д.

За эти услуги сотрудница СИЗО в течение 2019 получала от арестанта на банковскую карточку от 6 до 15 тыс. грн ежемесячно. Ей сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды за создание особых условий содержания в режимном учреждении.

Напомним, что 35-летнего "брачного" афериста задержали в Киеве в апреле 2018 года. А уже в июне 2018 он совершил побег из-под стражи, подкупив конвоира, однако вскоре был задержан.

Обвинение смогло доказать в суде, что он обманул потерпевших на 1,5 млн грн, и мошенник был приговорен к 6 годам лишения свободы.

В течение 2018 года, представляясь сотрудником Офиса президента или акционером иностранного банка, мужчина вводил в заблуждение женщин, обещая жениться. Одновременно аферист успевал обмануть и их родственников, предлагая участие в совместном "бизнесе".

Напомним, что в феврале 2021 года арестанты из Одессы выманили у 10-летней девочки из Чернигова 50 тысяч гривен.