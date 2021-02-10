Полиция разоблачила аферистов, которые из Одесского следственного изолятора выманили у 10-летней девочки из Чернигова все семейные сбережения. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Школьнице позвонили заключенные из СИЗО и сообщили, что 40 тыс. грн нужны для спасения ее родителей, попавших в беду.

Перепуганный ребенок отдал посреднику мошенников не только требуемую сумму, но и всю иностранную валюту в доме - $350 и 250 евро.

Забирать у ребенка деньги злоумышленники отправили таксиста. Ему сообщили, что в Чернигове к нему подойдет девочка и отдаст пакет, который нужно отвезти в Одессу.

В полицию Чернигова обратились родители обманутой девочки.

В понедельник, 8 февраля, в Одесском СИЗО провели обыски в одной из камер. У арестантов нашли и изъяли мобильные телефоны, сим-карты и рабочие записи.

В мошенничестве подозревают трех заключенных, которые содержатся в СИЗО последние несколько лет.

В случае доказанности вины арестантам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Напомним, ранее "Подробности" писали о новой схеме мошенничества, которая появилась в Украине. Злоумышленники под видом сотрудников популярной службы такси выманивают у людей смс-код и используют его для своих махинаций.