Арестанты из Одессы выманили у 10-летней девочки из Чернигова 50 тысяч гривен (фото) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
Полиция разоблачила аферистов, которые из Одесского следственного изолятора выманили у 10-летней девочки из Чернигова все семейные сбережения. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Школьнице позвонили заключенные из СИЗО и сообщили, что 40 тыс. грн нужны для спасения ее родителей, попавших в беду.
Перепуганный ребенок отдал посреднику мошенников не только требуемую сумму, но и всю иностранную валюту в доме - $350 и 250 евро.
Забирать у ребенка деньги злоумышленники отправили таксиста. Ему сообщили, что в Чернигове к нему подойдет девочка и отдаст пакет, который нужно отвезти в Одессу.
В полицию Чернигова обратились родители обманутой девочки.
В понедельник, 8 февраля, в Одесском СИЗО провели обыски в одной из камер. У арестантов нашли и изъяли мобильные телефоны, сим-карты и рабочие записи.
В мошенничестве подозревают трех заключенных, которые содержатся в СИЗО последние несколько лет.
В случае доказанности вины арестантам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.
Напомним, ранее "Подробности" писали о новой схеме мошенничества, которая появилась в Украине. Злоумышленники под видом сотрудников популярной службы такси выманивают у людей смс-код и используют его для своих махинаций.
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