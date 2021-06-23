Грозят штрафы до 51 тысячи гривен: за что будут наказывать украинцев [ Редактировать ]
В среду, 23 июня, в ходе заседания Кабинет министров Украины поддержал законопроект, согласно которому самовольное проникновение на военные объекты хотят наказывать штрафом в размере до 51 тысячи гривен.
Проникновение влечет за собой наложение штрафа от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией орудия совершения правонарушения или без таковой. Это - 8500 - 17 тысяч гривен.
За повторное нарушение в течение года лицу будет угрожать админвзыскание в размере от одной тысячи до двух тысяч НМДГ (17 тысяч - 34 тысячи гривен) с конфискацией орудия совершения правонарушения или без таковой.
Если же проникновение произошло в условиях особого периода, это будут наказывать штрафом от одной тысячи до трех тысяч НМДГ с конфискацией орудия совершения правонарушения или без нее. Это - 17 тысяч - 51 тысяча гривен.
В документе прописано, что военный объект - это участок местности с расположенными на ней зданиями, сооружениями, площадками для открытого хранения военной и другой техники, боеприпасов и имущества.
Также под этим понятием следует понимать военные транспортные средства, вооружение и военную технику, здания и сооружения, которые стоят отдельно, помещения в этих зданиях и сооружениях, которые ограждены забором (определенные указателями на местности) и (или) с размещением вывесок на зданиях об их принадлежности к объектам:
- Министерства обороны,
- Вооруженных сил,
- Государственной службы специальной связи и защиты информации,
- правоохранительных и разведывательных органов,
- государственных органов специального назначения с правоохранительными функциями,
- других военных формирований, образованных в соответствии с законами, которые охраняются военнослужащими, работниками военизированной или сторожевой охраной.
Напомним, что президент Зеленский подписал закон о реструктуризации валютных ипотечных кредитов.
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