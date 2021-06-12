Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции" для восстановления законных прав и свобод граждан по управлению собственным имуществом и получения кредитных услуг", который Верховная Рада приняла 19 мая 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Теперь граждане Украины, проживающие в зоне проведения антитеррористической операции и имеющие задолженность по кредитам, взятым до 1 мая 2021 года, освобождены от уплаты пени и штрафов на основную сумму задолженности.

Вместе с тем документ отменяет запрет начислять пени и штрафы на основную сумму задолженности по кредитам, которые жители Донецкой и Луганской областей брали после 1 мая 2021 года.

Отменяется запрет на обращение взыскания на залоговое имущество по кредитам, оформленным после мая 2021 года под залог недвижимости, которая принадлежит гражданам и представителям малого и среднего бизнеса и расположена в зоне проведения АТО/ООС.

Таким образом останется в силе запрет выселять граждан из жилых домов, переданных в ипотеку по действующим кредитным договорам, даже на основании судебного решения об обращении взыскания на объект ипотеки.

"Это гарантирует сохранение прав для людей, которые имели или имеют сложное финансовое положение из-за проведения АТО/ООС, но вместе с тем упростит доступ гражданам, владеющим недвижимостью в Луганской, Донецкой и части Харьковской области, к банковскому кредитованию, в частности к государственным программам "Доступные кредиты 5- 7-9%" и "Доступная ипотека 7%" на равных условиях со всеми гражданами Украины", - сообщает Офис президента.

Напомним, что президент Зеленский подписал закон о реструктуризации валютных ипотечных кредитов.