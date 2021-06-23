В середу, 23 червня, в ефірі програми "Акцент" на телеканалі "НТН" лікар-інфекціоніст Євгенія Менжуліна розповіла про новий вид штаму коронавірусу "Дельта".

"Про те, що ми вже маємо цей штам вірусу перші заяви МОЗу вже були в жовтні 2020 року. За ним спостерігали, як він буде мігрувати планетою. І вже на сьогодні є 80 країн, які підтвердили наяність цього штаму. Перша - це Індія, друга - Фінляндія... і перша за розповсюдженням це Британія", - сказала лікар.

Менжуліна розповіла про симптоми нового штаму.

"Клінічна картина плюс-мінус схожа, але пацієнти молодші. І якщо наразі ми казали, що діти не в групі ризику, то сьогодні вже і діти будуть в групі ризику, і молодь, і той вік, який веде найбільш активний спосіб життя. Зараз вони хочуть поїхати в Туреччину, на той самий чемпіонат з футболу, а потім це все нам привезе і розповсюдить своїм батькам, бабусям, які вже перехворіли", - заявила лікар.

Вона додала: "Їхнього імунітету недостатньо. І вакцинація трохи відступає згідно до цього штаму вірусу".