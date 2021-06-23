"Никакой третьей волны COVID в Украине не было" - врач-эпидемиолог [ Редактировать ]
В среду, 23 июня, в эфире программы "Акцент" на телеканале "НТН" врач-эпидемиолог, глава ГО "Инфекционный контроль в Украине" Андрей Александрин рассказал, ждать ли украинцам новой волны коронавируса.
"Хоть у нас и говорят, что закончилась третья волна коронавируса, я утверждаю, что третьей волны никакой и не было. Продолжается первая волна, просто у нас было три пика в течении первой волны. Волна заканчивается тогда, когда мы начинаем фиксировать действительно единичные случаи", - рассказал врач.
Он добавил: "Мы это видели в Австралии, в Японии, в азиатский странах... В нашей стране это продолжение первой волны".
Врач рассказал, что есть также много вопросов к официальным данным по коронавирусу в Украине, которые "не внушают доверия".
"Более того, на что я бы сейчас обратил внимание, странности происходят опять же с официальными данными, когда показывает уровень госпитализации за минувшие сутки больше, чем уровень новых случаев заболевания. Такого быть не может", - заявил он.
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