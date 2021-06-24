Президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

В соответствии с указом президента, военные награждены за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

Орденом Богдана Хмельницкого III степени награждены (посмертно) старший лейтенант Александр Павлюк и майор Максим Полевой.

Кроме того, еще десять воинов награждены медалями "За воинскую службу Украине" и "Защитнику Отечества".

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