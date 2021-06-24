У Львові під час прогулянки парком у середмісті на людей впало дерево. Постраждав семирічний хлопчик, він у реанімації. Містяни кажуть - у парку багато сухостою, і його не прибирають.

Пані Галина навіть уявити не могла, що звична прогулянка парком з онуком призведе до таких неприємностей.

Галина Кошуленко, бабуся постраждалого хлопчика:

Так вийшло, що біля мене впав стовбур, коли я повернулася до дитини - вона просто лежала. Мінімальний скрип, і коли я вже потім подивилася на той стовбур - він повністю прогнив біля землі.

Гілки дерева придавили хлопчика. Семирічного Платона доправили в реанімацію міської дитячої лікарні. Медики діагностували у хлопця тріщину черепа та перелом ноги.

Дмитро Квіт, головний лікар Львівської міської дитячої лікарні:

На комп'ютерній томографії у хлопчика діагностовано перелом склепіння черепа з переходом на основу. В подальшому при огляді що виявлено, що у хлопчика є перелом гомілкової кістки. Але хлопчик розмовляє, хлопчик адекватний, орієнтується в середовище, впізнає всіх.

Лікарі стабілізували стан дитини. Оперативне втручання не знадобилося.

Олена Бондаренко, мати постраждалого хлопчика:

Он не понял, как это произошло, произошло просто в одну секунду. Практически ничего не кушал - сейчас уже немножко, с сегодняшнего дня кушает.

Хто тепер має відповісти за травмування Платона? Встановити це - завдання непросте, оскільки міські чиновники досі не можуть з'ясувати, кому належить ділянка землі, де впало дерево.

Андрій Зозуля, керівник Галицької райадміністрації Львівської міської ради:

Ну, скарг з цієї території не надходило, тому як би такої чіткої відповіді немає - коли вона досліджувалася. "Цитадель" - вона є на території міста, на території району, але ми її не обслуговуємо, оскільки вона не є у нас на балансі.

Водночас у Львівській міськраді припускають, що земля може перебувати у приватній власності.

Ігор Зінкевич депутат Львівської міської ради:

Якщо десь шукати винних - ми, як місто, маємо відповідати - в тому числі адміністрація, це мерія, яка має злагоджено працювати. Ми прекрасно знаємо, яка в нас ситуація по "Цитаделі", що до мене неодноразово зверталась, хто там хоче орендувати, але ми постійно чуємо, що "це місто і це є земля міста". Значить, місто відповідає за цю землю.

Знайти відповідальних допоможе поліція. Там уже відкрили кримінальне провадження за статтею "службове недбальство".