Во Львове разыскивают конверт с деньгами [ Редактировать ]
Во Львове на Сыхове разыскивают конверт с деньгами, который случайно выбросили на помойку. Об этом сообщает goloskarpat.info.
Отмечается, что 22 июня на улице Зубривской, 11 был случайно выброшен конверт - открытка с деньгами вместе с другим мусором, который был в руках.
Произошло это ориентировочно в 09:45. Уже в 10:06 его оттуда забрали.
"Возможно, кто был свидетелем или нашел. Надежды мало, но это были последние деньги. Спасибо всем, кто откликнется. Выбросили в первый бак слева направо, весь бак пересмотрели сверху вниз", - говорится в сообщении.
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