Хотел развестись и забрать деньги: женщина заказала убийство мужа за $2 млн [ Редактировать ]
Правоохранители предотвратили заказное убийство частного предпринимателя из Сербии. За выполнение "работы" фигуранты обещали организатору преступления недвижимость в Москве стоимостью 2 млн долларов США.
По данным следствия, в конце 2020 года жена потерпевшего и его брат, привлекли украинца и, с целью завладения имуществом на общую сумму более 6 млн евро, они решили похитить и убить гражданина Сербии на территории Украины, где он занимался бизнесом.
Установлено, что предприниматель намеревался развестись с женой и лишить ее финансов, поэтому она вместе с братом запланировала избавиться от своего мужа - похитить его, заставить подписать необходимые документы и убить.
Женщина пообещала за убийство украинцу, который временно проживал за границей, квартиру в Москве стоимостью 2 млн долларов.
Правоохранители провели спецоперацию - сымитировали похищение потерпевшего на территории г. Киева с целью проверки дальнейших преступных намерений организаторов.
После приезда одного из организаторов в Украину и оплаты 10 тысяч долларов за выполнение первой части, его было задержано в порядке 208 УПК Украины и сообщено о подозрении.
Организатору избрана мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.
Сейчас продолжается досудебное расследование. Готовится запрос о международной правовой помощи по привлечению к уголовной ответственности других заказчиков преступления.
Ранее сообщалось, что в больнице России пациента убили шариковой ручкой. 27-летний подозреваемый также является пациентом медучреждения. Согласно имеющимся данным, он совершил преступление на почве неприязни.
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