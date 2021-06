В четверг, 24 июня, компания Microsoft проведет мероприятие, в рамках которого официально представит новую операционную систему Windows 11.

В преддверии анонса новой платформы софтверный гигант опубликовал свежий тизер, который приглашает всех на просмотр ожидаемого мероприятия.

Ролик длится всего 10 секунд. В нем показана девушка, в глазе которой отражается экран компьютера с новыми обоями Windows 11 на рабочем столе.

What’s next? Find out June 24th at 11 am ET when we go live. Set your reminder 👉 https://t.co/bk0mVX2d5S pic.twitter.com/bLZmqRyIgH