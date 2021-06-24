Microsoft опубликовала тизер Windows 11 [ Редактировать ]
Источник: Windows Central
В четверг, 24 июня, компания Microsoft проведет мероприятие, в рамках которого официально представит новую операционную систему Windows 11.
В преддверии анонса новой платформы софтверный гигант опубликовал свежий тизер, который приглашает всех на просмотр ожидаемого мероприятия.
Ролик длится всего 10 секунд. В нем показана девушка, в глазе которой отражается экран компьютера с новыми обоями Windows 11 на рабочем столе.
What’s next? Find out June 24th at 11 am ET when we go live. Set your reminder 👉 https://t.co/bk0mVX2d5S pic.twitter.com/bLZmqRyIgH— Windows (@Windows) June 22, 2021
Видео сопровождается загрузочной мелодией операционной системы Windows 11.
Презентация Microsoft по анонсу Windows 11 состоится в 19:00 по киевскому времени.
Ранее мы писали о том, что пользователи Windows 11 разгневали Microsoft. Также сообщалось, что Microsoft добивает Windows 7 лишением важной функции.
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