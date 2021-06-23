Рыночная стоимость Microsoft Corp. достигла 2 триллионов долларов. С начала 2021 года общая стоимость акций компании выросла более чем на 20%.

Главной причиной роста цены компании стало развитие в сфере облачных вычислений. При этом по состоянию на 2020 год доход от них составил 33,8% пот всего заработка компании. Инвесторы компании покупали акции в надежде на долгосрочный рост доходов.

У Microsoft много чего и у нее все хорошо получается: игры, облако, автоматизация, аналитика, искусственный интеллект. Это привлекательно ценное имя в сфере технологий и оно должно выиграть как от возобновления экономики, так и от более заметного перехода к облачным технологиям.

Отмечается, что столь высокая оценка стоимости компании является оправданной, так как корпорация официально соответствует всем требованиям, которые интересуют инвесторы.

Ранее мы писали, что стоимость акций Apple выросла на 1,4% до 467,78 долларов. Этот маленький процент оказался решающим для корпорации, которая теперь является самой дорогой в мире с рыночной капитализацией 2 триллиона долларов.

Кроме того, американская автомобилестроительная компания Tesla по своей рыночной стоимости опередила автоконцерн Ford. За этот период компания поставила более 25 тыс. машин, что на 70% больше поставок за первый квартал прошлого года.

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