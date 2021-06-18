После неофициального анонса Windows 11 Microsoft назначила дату "смерти" Windows 10. В то же время корпорация не останавливается в попытках урезать функционал устаревшей Windows 7, чтобы переманить пользователей на более новые версии операционных систем.

На днях пользователи обратили внимание на то, что Windows 7 перестала автоматически получать обновление драйверов через Windows Update. То же коснулось и серверных версий Windows Server 2008.

Дело в том, что 9 мая 2021 года истек срок действия SHA-1 для Windows 7 SP1, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 и больше не используется Microsoft.

Компьютеры Windows 7 перестали получать обновления драйверов

Из-за прекращения поддержки и истечения срока действия сертификатов SHA-1 пользователи теперь вынуждены использовать несовместимые драйверы, подписанные SHA-2, что может негативно отразиться на функциональности устройств.

Чтобы избежать проблем с несовместимостью, Microsoft решила прекратить 17 июня 2021 года публикацию подписанных SHA-2 драйверов в Windows Update, предназначенных для устройств Windows 7 SP1, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2.

Напомним, что Microsoft прекратила поддерживать Windows 7 с прошлого года, в именно с 14 января 2020 года.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Windows 10 "захватила" более миллиарда компьютеров мира.