Лондонский футбольный клуб "Вест Хэм" готовится продать украинского нападающего Андрея Ярмоленко во время ближайшего трансферного окна.

В настоящее время "молотобойцы" готовы рассмотреть различные предложения от клубов по приобретению игрока. Известно, что Андрей Ярмоленко и сам не доволен своим положением в команде. Известно, что Андрей Ярмоленко в течение сезона 2020/2021 отыграл 24 поединка в футболе "Вест Хэма" во всех типах турниров, в ходе которых забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач.

Отмечается, что контракт 31-летнего игрока с текущим клубом "Вест Хэм" рассчитан до лета 2022 года. Известно, что помимо украинского форварда футбольный клуб попрощается с нападающими Фелипе Андерсоном и защитником Шанде Силвой, которые в минувшем сезоне выступали на правах аренды за Порту, Арис и Брентфорд соответственно.

Читайте также, полузащитник Андрей Ярмоленко допустил, что Евро-2020 станет для него последним большим турниром в составе сборной Украины. Футболист переживает тяжелые времена в английском "Вест Хэме" из-за отсутствия регулярной игровой практики.

Кроме того, Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко может продолжить свою карьеру в турецком "Бешикташе". "Вест Хэм" сам предложил игрока турецкому гранду, связавшись с агентами, которые могут организовать трансфер.

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