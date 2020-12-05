Лидер сборной Украины и "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко выздоровел от коронавируса и вернулся к тренировкам после болезни. Об этом сообщается в Instagram клуба.

Стоит отметить, что Ермоленко заболеле коронавирусом еще 13 ноября, перед матчем Лиги наций против Германии.

Напомним, Ярмоленко перешел в "Вест Хэм" летом 2018-го года из дортмундской "Боруссии". В текущем сезоне он забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 9 матчах за английский клуб.

Как ране сообщалось, Сборную Украины "атаковал" коронавирус перед Лигой Наций, главный врач города Люцерна отправил на карантин сборную Украины по футболу в полном составе.

Напомним, Сборная Украины по футболу не сможет перенести матч со Швейцарией в Лиге Наций на 2021 год.

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