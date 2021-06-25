Разумков назвал главные условия досрочных выборов президента [ Редактировать ]
В Украине есть возможность проведения досрочных президентских выборов, но нет необходимости. Спикер Рады Дмитрий Разумков назвал четыре условия для досрочных выборов президента. Об этом он заявил на пресс-конференции.
Он заявил, что президент не хочет сегодня покидать свой пост, потому что многое еще не сделано.
"Почему он должен уйти со своего поста, для меня это загадка. Логики в этом нет", - заявил Разумков.
Он рассказал о 4 аспектах, которые позволяют провести досрочные выборы:
- по состоянию здоровья,
- смерть,
- импичмент,
- отставка.
Ранее Зеленский рассказал о планах на второй президентский срок.
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