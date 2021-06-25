В Украине есть возможность проведения досрочных президентских выборов, но нет необходимости. Спикер Рады Дмитрий Разумков назвал четыре условия для досрочных выборов президента. Об этом он заявил на пресс-конференции.

Он заявил, что президент не хочет сегодня покидать свой пост, потому что многое еще не сделано.

"Почему он должен уйти со своего поста, для меня это загадка. Логики в этом нет", - заявил Разумков.

Он рассказал о 4 аспектах, которые позволяют провести досрочные выборы:

по состоянию здоровья,

смерть,

импичмент,

отставка.

Ранее Зеленский рассказал о планах на второй президентский срок.