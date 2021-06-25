В России выявили первый случай заражения новым штаммом коронавируса "Дельта плюс". Предполагается, что это завозной случай.

Об этом сообщила замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко, передает "Фонтанка".

"Случай единственный и, скорее всего завозной. Также штамм "Дельта-плюс" зафиксирован в единичных случаях в США, Великобритании и ряде других стран", - отметила она.

По ее словам, еще рано говорить о степени опасности этой мутации, поскольку клиническая картина пациентов пока не дает для этого оснований.

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