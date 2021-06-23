В столице Республики Беларусь Минске лабораторно подтвердили первые случаи заражений Delta вариантом COVID-19. Циркуляция данного варианта в других регионах Беларуси пока не установлена. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения страны.

Согласно результатам исследования, в 10 образцах был обнаружен набор мутаций, который соответствует штамму коронавируса Delta. Таким образом в стране обнаружили "индийский" вариант.

Анализ последовательностей вируса SARS-CoV-2 (выделенных в июне из проб пациентов с подтвержденным COVID-19) показал, что в Минске 10 исследованных образцов, имели набор мутаций в шиповидном белке, характерных для "индийского" варианта дельта. Можно констатировать, что "индийский вариант коронавируса" выявлен в Беларуси.

Отмечается, что новый штамм может более эффективно распространяться по сравнению с вариантами вируса, которые циркулировали в самом начале эпидемии COVID-19.

Читайте также, директор по клинической работе Шотландии заявил, что вариант коронавируса "Delta" не вызывает новых или каких-либо других симптомов. Классические симптомы все еще самые распространенные. Он также призвал людей проходить обследование, если они обеспокоены состоянием своего здоровья.

Кроме того, дельта-вариант COVID-19, впервые обнаруженный в Индии, становится господствующим вариантом коронавируса в мире. Это происходит из-за его высокой способности передаваться от человека к человеку,

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