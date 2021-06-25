Индийский вариант коронавируса "Дельта" в два раза более заразен, чем изначальный штамм, обнаруженный в Ухане. Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан.

Трансляция сеанса вопросов и ответов велась на странице ВОЗ в Twitter.

По словам Сваминатан, учитывая скорость распространения, вариант "Дельта" может стать доминирующим штаммом коронавируса в мире.

"Хорошие новости в том, что большинство вакцин, которые на сегодняшний день используются в мире, кажутся эффективными по меньшей мере в предотвращении тяжелого течения заболевания", - рассказала Сваминатан.

Читайте также, в столице Республики Беларусь Минске лабораторно подтвердили первые случаи заражений Delta вариантом COVID-19. Циркуляция данного варианта в других регионах Беларуси пока не установлена, новый штамм может более эффективно распространяться по сравнению с вариантами вируса.