Штамм коронавируса "Дельта" в два раза заразнее обычного - ВОЗ [ Редактировать ]
Индийский вариант коронавируса "Дельта" в два раза более заразен, чем изначальный штамм, обнаруженный в Ухане. Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан.
Трансляция сеанса вопросов и ответов велась на странице ВОЗ в Twitter.
По словам Сваминатан, учитывая скорость распространения, вариант "Дельта" может стать доминирующим штаммом коронавируса в мире.
"Хорошие новости в том, что большинство вакцин, которые на сегодняшний день используются в мире, кажутся эффективными по меньшей мере в предотвращении тяжелого течения заболевания", - рассказала Сваминатан.
Читайте также, в столице Республики Беларусь Минске лабораторно подтвердили первые случаи заражений Delta вариантом COVID-19. Циркуляция данного варианта в других регионах Беларуси пока не установлена, новый штамм может более эффективно распространяться по сравнению с вариантами вируса.
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